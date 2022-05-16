Командир артилеристів РФ: багатоповерхівки в Харкові знищувалися навмисне

Командир відділення 25-ї артилерійської бригади ЗС РФ визнав, що російські реактивні системи залпового вогню навмисне обстрілювали багатоквартирні житлові будинки в Харкові.

Відповідне відео зі свідченнями окупанта, захопленого в Циркунах, оприлюднила в понеділок, 16 травня, Служба безпеки України.

За його словами, головною мішенню російських реактивних дивізіонів були саме харківські багатоповерхівки.

"Найближчий до Циркунів район Харкова — Північна Салтівка, який з початку війни майже щодня зазнавав обстрілів з ворожих РСЗВ Град та Ураган, має одну з найбільш щільних забудов. І на сьогодні майже кожна з 16-поверхівок цього спального району зазнала руйнування через рашистів" , — зазначили в СБУ.

Крім того, полонений окупант повідомив співробітників української спецслужби персональні дані російських загарбників, причетних до інших воєнних злочинів на території Харківської області.