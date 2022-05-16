Стартував саміт ОДКБ: Путін анонсував нові навчання РФ

У Росії розпочався саміт країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Він проходить на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це, посилаючись на російські ЗМІ, повідомляє Новое время.

Як пише РБК, саміт проходить у Москві за участі російського та білоруського диктаторів Володимира Путіна та Олександра Лукашенка.

У нараді за круглим столом беруть участь також президенти Вірменії, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану.

У ході саміту, як повідомляє "Українська правда"﻿, президент Росії Володимир Путін заявив, що на осінь заплановано цілу серію спільних військових навчань Організації Договору про колективну безпеку.

При цьому, за словами глави держави-агресора, кількість військових навчань зростатиме.

Путін також заявив, що країни займатимуться "питаннями оснащення колективних сил ОДКБ сучасним озброєнням, підвищенням оперативної сумісності їхніх військових контингентів, а також покращенням злагодженості спільних дій військових структур" .

Восени, наголосив президент Росії, спільні навчання ОДКБ пройдуть у Казахстані, Киргизстані та Таджикистані.



