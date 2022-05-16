Стартував саміт ОДКБ: Путін анонсував нові навчання РФ
У Росії розпочався саміт країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Він проходить на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це, посилаючись на російські ЗМІ, повідомляє Новое время.
Як пише РБК, саміт проходить у Москві за участі російського та білоруського диктаторів Володимира Путіна та Олександра Лукашенка.
У нараді за круглим столом беруть участь також президенти Вірменії, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану.
У ході саміту, як повідомляє "Українська правда", президент Росії Володимир Путін заявив, що на осінь заплановано цілу серію спільних військових навчань Організації Договору про колективну безпеку.
При цьому, за словами глави держави-агресора, кількість військових навчань зростатиме.
Путін також заявив, що країни займатимуться
"питаннями оснащення колективних сил ОДКБ сучасним озброєнням, підвищенням оперативної сумісності їхніх військових контингентів, а також покращенням злагодженості спільних дій військових структур".
Восени, наголосив президент Росії, спільні навчання ОДКБ пройдуть у Казахстані, Киргизстані та Таджикистані.