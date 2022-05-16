Валютний ринок в умовах війни: 82-й день

У понеділок 16 травня робота міжбанківського валютного ринку триває у звичному особливому режимі.

Інформація з торгів на міжбанку на сайті НБУ не оновилася: останні дані – за середу 11 травня. Згідно з цими даними, загальний обсяг операцій на міжбанку в середу в доларовому еквіваленті зменшився на 4,47 млн. порівняно з попереднім робочим днем і склав 92,45 млн. доларів. Операцій у доларах США пройшло на 92,19 млн. доларів, у євро – на 0,26 млн. доларів в еквіваленті.

За даними Нацбанку, 11 травня обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів був меншим, ніж обсяг заявок на покупку на 28 млн доларів: на 280,5 млн доларів було подано заявок на покупку та на 180,5 млн доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує в експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

Національний банк проводить також угоди у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 14.30 сьогоднішнього дня євро купують по 30,5009 гривень, а продають по 30,8059 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 16 травня знизився на 7 645,3 млн. і склав 54 861,25 млн. гривень.

Минулої п'ятниці Національний банк придбав військових облігацій ще на 10 млрд гривень. Загалом за минулий тиждень портфель військових ОВДП Нацбанку зріс на 50 млрд гривень.

Зростання курсу готівкового долара у столиці у понеділок зупинилося. Сьогодні в обід цінник на продаж американця в Києві коливався в межах 34,50-34,60 гривень. Водночас в обласних центрах немає єдності у напрямі тренду: в одних містах долар дорожчав, в інших, навпаки, падав у ціні. Так у Дніпрі сьогодні долар подешевшав до 34,40 гривень (минулої п'ятниці продавали по 34,70-34,80), а в Одесі, навпаки, подорожчав з 34,30-34,40 до 34,60-34,70 гривень.

Євро на FOREX у понеділок намагається розвинути висхідну корекцію після того, як минулої п'ятниці було встановлено черговий п'ятирічний мінімум – 1,0349 долара. А ось готівкове євро подешевшало, порівняно з минулою п'ятницею, приблизно на 20 копійок, до 36,20-36,30 гривень.

Біткоїн, ціна якого минулого тижня падала до 26700 $ за монету, не залишає спроб вирости. У ніч із неділі на понеділок його ціна на біржі Binance доходила до 31460 $. На момент написання статті біткоїн знову подешевшав і торгується в широкому діапазоні 29200-30200 $ за 1BTC. Інвестори сподіваються на продовження зростання. Охочих купити біткоїн, як і раніше, удвічі більше, ніж продавців.