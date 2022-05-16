Верещук: війна закінчиться швидше, якщо санкції будуть ефективнішими
Віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук під час прямого ефіру на італійському телебаченні LA7 TV заявила, що війна закінчиться швидше, якщо економічні санкції будуть ще більш ефективними та рішучими, повідомляє Мінреінтеграції України.
"Війна триватиме до тих пір, поки у нас не буде достатньо зброї, щоб дати реальну відсіч ворогу. Ми не маємо зараз необхідної зброї. У нас є обіцянки, але зброї, на яку ми розраховуємо, у нас немає. Війна закінчиться швидше, якщо економічні санкції, введені Заходом, будуть ще ефективнішими, ще більш рішучими. І якщо нафтогазове ембарго запрацює. У Путіна просто не залишиться економічного потенціалу на нові ракети", - наголосила вона
Віцепрем’єр-міністр попередила: така агресивна політика ядерної держави, яку демонструє Росія, небезпечна для усього світу.