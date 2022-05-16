Верещук: війна закінчиться швидше, якщо санкції будуть ефективнішими

Віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук під час прямого ефіру на італійському телебаченні LA7 TV заявила, що війна закінчиться швидше, якщо економічні санкції будуть ще більш ефективними та рішучими, повідомляє﻿ Мінреінтеграції України.

"Війна триватиме до тих пір, поки у нас не буде достатньо зброї, щоб дати реальну відсіч ворогу. Ми не маємо зараз необхідної зброї. У нас є обіцянки, але зброї, на яку ми розраховуємо, у нас немає. Війна закінчиться швидше, якщо економічні санкції, введені Заходом, будуть ще ефективнішими, ще більш рішучими. І якщо нафтогазове ембарго запрацює. У Путіна просто не залишиться економічного потенціалу на нові ракети" , - наголосила вона

Віцепрем’єр-міністр попередила: така агресивна політика ядерної держави, яку демонструє Росія, небезпечна для усього світу.