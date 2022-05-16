Подоляк відповів на пропозиції заходу "зберегти обличчя" Росії
Україна не бачить можливості завершити війну зі "збереженням обличчя" Росії. Це неможливо після злочинів російських військових у Бучі та Маріуполі.
Про це написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у своєму офіційному Twitter.
"Деякі західні політики хочуть завершення війни з можливістю для Росії зберегти обличчя, віддавши їй частину територій", - написав він у відповідь на статтю в журналі Politico, де йдеться про прагнення деяких лідерів Європи почати мирні переговори з Москвою.
Радник глави ОП підкреслив, що після Бучі і Маріуполя завершити війну з "збереженням обличчя" Росії неможливо. Він назвав дивною логіку європейських політиків у цьому питанні.
"Але якщо ці політики хочуть віддати Росії частину своїх територій, це справа їхніх виборців", - підсумував Подоляк.