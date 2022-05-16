Подоляк відповів на пропозиції заходу "зберегти обличчя" Росії

Подоляк відповів на пропозиції заходу "зберегти обличчя" Росії

Україна не бачить можливості завершити війну зі "збереженням обличчя" Росії. Це неможливо після злочинів російських військових у Бучі та Маріуполі.

Про це написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у своєму офіційному Twitter.

"Деякі західні політики хочуть завершення війни з можливістю для Росії зберегти обличчя, віддавши їй частину територій", - написав він у відповідь на статтю в журналі Politico, де йдеться про прагнення деяких лідерів Європи почати мирні переговори з Москвою.

Радник глави ОП підкреслив, що після Бучі і Маріуполя завершити війну з "збереженням обличчя" Росії неможливо. Він назвав дивною логіку європейських політиків у цьому питанні.

"Але якщо ці політики хочуть віддати Росії частину своїх територій, це справа їхніх виборців", - підсумував Подоляк.

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