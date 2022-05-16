ЄК готує висновок для Євроради за заявкою України до ЄС

Єврокомісар з питань розширення та політики добросусідства Олівер Варгеї заявив, що Європейська Комісія готує висновок для Європейської ради щодо заявки України до ЄС, повідомляє Дзеркало тижня.

Комісія отримала усі відповіді України на запитання ЄС.