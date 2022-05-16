ЄК готує висновок для Євроради за заявкою України до ЄС
Єврокомісар з питань розширення та політики добросусідства Олівер Варгеї заявив, що Європейська Комісія готує висновок для Європейської ради щодо заявки України до ЄС, повідомляє Дзеркало тижня.
Комісія отримала усі відповіді України на запитання ЄС.
"Зустрівся з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб обговорити, як посилити подальшу підтримку України. ЄС підтримує Україну, щоб пом'якшити наслідки війни Росії проти України. Отримано всі відповіді на запитання ЄС. Зараз Комісія готує висновок для Ради із заявки України в ЄС", - відзначив Варгеї у Twitter.