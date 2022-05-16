Військова інфраструктура НАТО в Скандинавії: Путін погрозив відповіддю

Голова кремлівського режиму Володимир Путін погрожує заходами у відповідь на появу військової інфраструктури Північноатлантичного альянсу у Фінляндії та Швеції.﻿ Про це він заявив на саміті ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку) у Москві в понеділок, 16 травня, повідомляє Новое время.

"Розширення військової інфраструктури на цю територію, безумовно, викличе нашу реакцію у відповідь. Якою вона буде, ми дивитимемося, виходячи з тих загроз, які нам створюватимуться… Будемо відповідним чином на це й реагуватимемо" , — цитує Путіна російська пропаганда.

При цьому він зазначив, що ні з Фінляндією, ні зі Швецією у РФ жодних проблем немає.