Politico: на Заході стурбовані впливом перемоги України у війні на РФ

Деякі західні лідери, хоч і підтримують Україну, дещо стурбовані можливими наслідками її перемоги у війні з Росією. Так, на Заході побоюються, що Росія зазнає "приниження", що може створити цілу низку нових проблем. Про це, посилаючись на Politico та офіційних осіб заходу, повідомляє Слово і діло.

Видання пише, що західноєвропейські лідери, зокрема в Німеччині, Франції та Італії, тепер серйозно вірять у перемогу України у війні.

Незважаючи на те, що Європа підтримує Україну, одночасно вона побоювалася того, що президент Франції Еммануель Макрон назвав "приниженням" Росії, що, у свою чергу, викличе нові проблеми.

Так, за словами чиновників, перемога України може "дестабілізувати Росію, зробити її ще більш непередбачуваною та зробити нормалізацію енергетичних зв'язків недосяжною" . Саме тому деякі західноєвропейські столиці виступають за можливість дати РФ "врятувати обличчя" у цій війні, "навіть якщо це коштуватиме Україні певної території" .

Так, нещодавно Еммануель Макрон та Олаф Шольц заявляли, що Україна сама має визначити умови припинення бойових дій, але краще б це зробити якнайшвидше.

Про те, що настав час подумати про мирну угоду, говорив і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі:

"Ми домовилися, що маємо продовжувати підтримувати Україну та чинити тиск на Москву, але також почати запитувати, як будувати світ".

Видання зазначає, що заклики європейських лідерів до переговорів із Росією суперечать політиці США, де вважають, що Україна може перемогти у війні.

У Держдепартаменті заявили, що США вважають, що конфлікт, зрештою, буде вирішено дипломатичним шляхом. Але при цьому мають намір максимально зміцнити позиції України на полі бою, щоб потім на переговорах вона мала більше важелів впливу.