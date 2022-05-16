у Києві відновили платне паркування

У Києві із 16 травня відновили оплату паркування. Рішення про повернення оплати "послуг" паркування ухвалила Київрада, повідомляє 24 Канал.

Як і в довоєнні часи, паркування платне в будні з 8:00 до 22:00. В інший час у будні та цілий день у суботу та неділю автовласників не будуть штрафувати за несплату “послуг” паркування.

Сплату за паркування, як і до війни, контролюватимуть інспектори з паркування. Під час повітряної тривоги інспектори не мають права штрафувати водіїв.

Ще одна особливість – на муніципальних паркінгах не приймають оплату готівкою. Приймається лише оплата в міському застосунку. Тобто людина без смартфону не матиме змоги оплатити “послуги” паркування.