СБУ: заблоковано роботу підсанкційного заводу у Дніпрі

СБУ повідомила про блокування діяльності підсанкційного заводу, який мав намір відновити постачання для російського військово-промислового комплексу.

Зазначається, що лише за 2021 рік на підприємстві було вироблено 340 тонн такої продукції загальною вартістю понад 450 млн. грн. За даними слідства, готовий товар переправлявся на територію РФ. Вже там здійснювався перерозподіл одержаної продукції серед своїх військових заводів та інших об'єктів ВПК.