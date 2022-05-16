Поліція виявила ще одне тіло українця на Київщині

15 травня у лісосмузі поблизу села Вишеград Бучанщини у Київській області правоохоронці виявили загиблого під час бойових дій, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні поліції Київської області.

За даними правоохоронців тіло мирного жителя знаходилося в кущах і було ледве присипане землею. За попередніми даними, чоловік загинув від кульових поранень у спину.

Як з'ясувалося, 28-річний мешканець Колонщини із батьками проживав у селі Колонщина поблизу Макарова. Під час окупації російськими військами він зник безвісти.

Наразі тіло мирного жителя вже спрямоване на судмедекспертизу.