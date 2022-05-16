АЗС "Укрнафта" предупредила украинцев о фейковых "акциях"

Мережа АЗС "Укрнафта" попередила про шахраїв, які проводять "акції". Компанія просить громадян не переходити за підозрілими посиланнями, пише Тетяна Самарук, РБК-Україна.

Повідомляється, що шахраї розсилають людям повідомлення у Whatsapp та Facebook.

"Ми отримали звернення про масове Whatsapp-розсилання "нібито" акції від "Укрнафти". Таке повідомлення розповсюджується в месенджерах і, можливо, зустрічатиметься на Facebook" , - поінформувала пресслужба "Укрнафти".

У компанії офіційно заявили, що ніяких опитувань вони не проводять та жодного відношення до розіграшу не мають.

Також вказані шахраями посиланням можуть містити шкідливі віруси. Окрім того, важливо не залишати на сайті свої персональні дані.

"Офіційним вебсайтом ПАТ "Укрнафта" є www.ukrnafta.com. Вказана шахраями адреса може містити віруси і використовуватися для фішінгу" , - зазначає мережа АЗС.

До того ж опублікували повідомлення, яке розсилають шахраї.

АЗС "Укрнафта" попередила про шахраїв (facebook.com/Ukrnafta)

З кожним днем з’являються нові види шахрайства в інтернеті. Для того, щоб не втрапити у пастки, варто під час здійснення операцій в інтернеті дотримуватись таких правил: