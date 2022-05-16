ОК "Північ": РФ вдруге за день обстріляла Чернігівщину

Оперативне командування "Північ" повідомило , що близько 12 години з території РФ зафіксовано ще один обстріл у бік населеного пункту Миколаївка в Чернігівській області.

Зазначається, що лише з 9:20 до 12:10 спостерігачами зафіксовано близько трьох десятків вибухів.