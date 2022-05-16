Прокуратура: через ворожі обстріли Миколаївщини загинули двоє людей

Внаслідок російських обстрілів села Пришиб Миколаївської області загинули двоє мирних жителів. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, повідомляє Новое время.

"За даними слідства, 15 травня 2022 року російські військові здійснили артилерійські обстріли сіл Пришиб та Веселе Березнегуватської об’єднаної територіальної громади. Внаслідок обстрілів у селі Пришиб двоє цивільних людей загинуло, у селі Веселе – ще двоє отримали поранення" , — йдеться у повідомленні в Telegram.

Прокуратура наголошує, що військових об'єктів у обстріляних районах немає.

Відомство розпочало досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України.