Міськрада Маріуполя: на "Азовсталі" загинули 15 жінок-військових та медиків

На заводі Азовсталь у Маріуполі загинули 15 жінок-військовослужбовців і медиків. Про це розповів мер міста Вадим Бойченко, повідомляє Новое время.

У міськраді нагадали, що українські захисники обороняють периметр Азовсталі вже понад два місяці. Російські окупанти не припиняють бомбардування заводу.

"На Азовсталі вже загинули 15 молодих жінок — військовослужбовиць, медичних працівників. Це трагедія для всього українського народу. Це найкращі з нас, справжні герої. Ми маємо зробити все для їхнього порятунку" , — закликав Бойченко.

Мер додав, що депутати Маріупольської міськради звернулися до МЗС України і попросили задіяти всі міжнародні інструменти, щоб урятувати захисників міста та провести процедуру extraction.