Shell припиняє продаж палива в РФ

Британська компанія Shell Plc оголосила про припинення продажу палива на своїх АЗС у Росії. Про це пишуть РосЗМІ, повідомляє UBR.

"Автозаправки компанії Shell перестають продавати паливо в Росії, працюватимуть тільки магазин і кафе на заправках" , - наголошується в заяві .

У середині травня Shell оголосила про продаж мережі заправок "Лукойлу". Раніше почала виводити співробітників зі своїх спільних підприємств із російським ПАТ "Газпром" через згортання інвестицій у відповідь на війну в Україні.