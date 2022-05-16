Швеція слідом за Фінляндією оголосила про вступ до НАТО

Уряд Швеції майже відразу після колег із Фінляндії ухвалив рішення про подання заявки на вступ до НАТО. Про це заявила прем’єр-міністр Магдалена Андерссон, повідомляє Дзеркало тижня.

«Ми залишаємо одну епоху і переходимо до іншої. Ми повідомимо НАТО, що хочемо приєднатися до альянсу» , – сказала Андерссон і додала, що парламент також підтримує таке рішення.

Крім того, повідомляється, що уряд Швеції підтримав законопроєкт, який дозволить країні отримувати військову допомогу від ЄС та НАТО.