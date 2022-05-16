Швеція слідом за Фінляндією оголосила про вступ до НАТО

Швеція слідом за Фінляндією оголосила про вступ до НАТО

Уряд Швеції майже відразу після колег із Фінляндії ухвалив рішення про подання заявки на вступ до НАТО. Про це заявила прем’єр-міністр Магдалена Андерссон, повідомляє Дзеркало тижня.

«Ми залишаємо одну епоху і переходимо до іншої. Ми повідомимо НАТО, що хочемо приєднатися до альянсу», – сказала Андерссон і додала, що парламент також підтримує таке рішення.

Крім того, повідомляється, що уряд Швеції підтримав законопроєкт, який дозволить країні отримувати військову допомогу від ЄС та НАТО.

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