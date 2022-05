Go_A выступят на масштабном фестивале Glastonbury-2022

Український гурт Go_A, що представляв Україну на Євробаченні-2022, приїде на Glastonbury-2022. На цей фестиваль з'їжджаються люди з різних куточків планети, повідомляє 24 Канал.

Український гурт Go_A, який став відомий на весь світ після Євробачення-2021, поїде на масштабний фестиваль Glastonbury-2022. Колектив поділився новиною з шанувальниками.

"Друзі, у нас надзвичайна новина! Ми їдемо на Glastonbury-2022! Цього літа ми зіграємо на легендарному британському фестивалі Glastonbury-2022. Цей фест є однією з наймасштабніших музичних подій, на яку з'їжджаються сотні тисяч людей з усієї планети" , – розповів гурт інстаграмі.

На сцені цього фестивалю виступали найвідоміші артисти за всю історію заходу. Тож для Go_A буде історичною подією виступити на Glastonbury-2022.

"Для нас неймовірна честь бачити назву нашого гурту в цьогорічному лайн-апі. Про все, що болить, і все, що жевріє всередині, ми заспіваємо з однієї з найбільших сцен — John Peel Stage, яку ще називають "Сценою нової музики". Свого часу виступ на цій сцені відкрив світові таких легенд, як Florence + the Machine, The XX, Daughter, The Killers, London Grammar і багатьох інших. Звучить як мрія, правда? Будемо творити музичну історію разом!" – поділились у Go_A.

Go_A виступить на Glastonbury / Фото з інстаграму гурту

Glastonbury-2022: що відомо