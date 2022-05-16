НБУ розглядає скасування фіксованого курсу валют

Національний банк подумує про скасування фіксованого курсу валют, введеного на час воєнного стану, і повернення до плаваючого курсу. Про це в інтерв'ю виданню The Asahi Shimbun розповів голова центробанку Кирило Шевченко, повідомляє Корреспондент.

"Хочу повідомити, що зараз ми розглядаємо можливість пом'якшення деяких валютних обмежень. Ми також думаємо, як повернутися до режиму плаваючого обмінного курсу. Такий крок принесе більше стабільності на валютний ринок" , - сказав він.

За його словами, на цю мить відхилення ринкового курсу від офіційного, зафіксованого на початку війни, "малесеньке".