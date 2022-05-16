На Тайвані розпочалися військові навчання

На Тайвані розпочався перший етап командно-штабних навчань з імітацією атаки армії Китаю. Про це пише South China Morning Post, повідомляє Корреспондент.

Повідомляється, що перший етап навчань заплановано на п'ять днів. У навчаннях беруть участь об'єднане командування військових операцій, а також штаби сухопутних, військово-повітряних сил та військово-морських сил.

Наголошується, що командно-штабні навчання є частиною щорічних навчань Han Kuang.

Другий етап розпочнеться 25 липня. Тайваньські військові проведуть бойові стрілянини, зокрема застосовувати ПЗРК Stinger і ПТРК Javelin, які добре зарекомендували себе у війні України проти РФ.

Зазначається, що військове керівництво Тайваню на прикладі протистояння ЗСУ російської армії відпрацьовуватиме відсіч у разі агресії Китаю.

Паралельно з командно-штабними навчаннями Збройних сил Тайваню авіаносні ударні групи ВМС Китаю проводять маневри у Тихому океані.