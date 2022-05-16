Украина арестовала активы Фридмана в "Альфа-банке"

Україна заарештувала активи російського мільярдера Михайла Фрідмана в "Альфа-банку". Сума заарештованих активів перевищує 12,4 млрд гривень.﻿ З посиланням на Facebook генпрокурора Ірини Венедіктової, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

За її словами, під арешт потрапили цінні папери кіпрських компаній, афілійованих з Фрідманом. До цього Офіс генпрокурора ініціював арешт 469 млн гривень з рахунків в "Альфа-банку", які готувалися до виведення в Росію.

"Рух коштів у російському напрямку почався за пару тижнів до війни і активізувався з початком повномасштабного вторгнення. Фрідман та підконтрольні йому бізнесмени використали банк і кіпрські компанії, щоб вивести кошти через можливі санкції та інші примусові заходи" , - зазначила генпрокурор.

Вона додала, що їх "спіймали за руку" під час легалізації активів на 1,1 млрд гривень.

Хто такий Михайло Фрідман

Фрідман є уродженцем Львова, має громадянство Росії та Ізраїлю. Співвласник і голова наглядової ради консорціуму "Альфа-Груп", куди входить великий приватний "Альфа-банк".

Статок Фрідмана оцінюється в близько 15 млрд доларів. За деякими даними, входить до першої десятки російських мільярдерів.

З лютого 2022 року перебуває під міжнародними санкціями як особа, яка активно підтримувала матеріально або фінансово і отримувала вигоду від російських керівників, відповідальних за захоплення Криму та дестабілізацію України.