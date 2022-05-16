Чернівецька ОВА: Шуфрич залишив територію України

Народний депутат від колишньої ОПЗЖ Нестор Шуфрич залишив Україну, заявив начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Сергій Осачук під час брифінгу 16 травня, повідомляє Новое время.

За інформацією Осачука, Шуфрич «перетнув державний кордон» через КПП Порубне, повідомляє видання Молодий буковинець.

Джерела видання Бабель у колишній фракції ОПЗЖ повідомили, що Шуфрич на тиждень поїхав до трьох малолітніх дітей в Угорщину і має намір повернутися "до наступного пленарного засідання парламенту".

4 березня Нестора Шуфрича затримали бійці Сил територіальної оборони, тому що він фотографував блокпост. Сам нардеп стверджував, що робив фото, щоб «показати, що він у Києві», а довкола нього не було блокпостів. Незабаром його відпустили.