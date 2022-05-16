Гайдай: війська РФ обстріляли Сєвєродонецьк, щонайменше 10 загиблих

Голова Луганської області Сергій Гайдай повідомив , що окупанти знову обстріляли Сєвєродонецьк, щонайменше 10 загиблих.

"Орки цілий день ведуть прицілений вогонь по місту. Найбільше дісталося медмістечку, прилетіло майже до кожного корпусу Сєверодонецької лікарні. Потрапили також до науково-виробничого підприємства. Хаотично обстріляно багатоповерхівки у різних районах обласного центру. Щонайменше загинули 10 людей. Перевірити місцевість вкрай складно через нові обстріли» , - написав Гайдай у Фейсбуці.

Гайдай закликав громадян, які вирішили залишатися в місті, постійно перебувати в укриттях.