Кулеба: экономика Украины пострадала больше, чем РФ
Украинская экономика пострадала больше от войны, чем российская, даже несмотря на санкции. Об этом в интервью немецкому изданию Die Welt заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, повідомляє Корреспондент.
"Наша экономика пострадала от войны сильнее, чем российская от санкций. Хотя санкции очень важны и имеют эффект, они не смогут остановить российскую военную машину, пока Европа продолжает покупать российскую нефть и газ", - сказал он.
Министр отметил, что в краткосрочной перспективе Россия в лучшем положении, чем Украина, поскольку эффект от санкций будет позже.
"Российский бюджет демонстрирует профицит через газ и нефть. Да, другие секторы испытывают огромные трудности, розничная торговля, оборона. И в долгосрочной перспективе их экономика будет разрушена. Но в краткосрочной перспективе они в лучшем положении, чем мы. Поэтому мы просим наших друзей и партнеров помочь нам экономически, и дать нам возможность бороться дальше", - сказал Кулеба.