Кулеба: экономика Украины пострадала больше, чем РФ

Украинская экономика пострадала больше от войны, чем российская, даже несмотря на санкции. Об этом в интервью немецкому изданию Die Welt заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, повідомляє Корреспондент.

"Наша экономика пострадала от войны сильнее, чем российская от санкций. Хотя санкции очень важны и имеют эффект, они не смогут остановить российскую военную машину, пока Европа продолжает покупать российскую нефть и газ" , - сказал он.

Министр отметил, что в краткосрочной перспективе Россия в лучшем положении, чем Украина, поскольку эффект от санкций будет позже.