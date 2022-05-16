Очільник МЗС: лише одна країна продовжує блокувати нафтове ембарго
Введення нафтового ембарго проти Росії підтримують практично всі члени ЄС, але одна держава продовжує опиратися. Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив після участі у засіданні міністрів закордонних справ ЄС, повідомляє Українська правда.
Кулеба зауважив, що помітив серед міністрів ЄС практично одностайну підтримку ембарго - за винятком однієї країни. Тому, за його словами, не відомо, чи ухвалять сьогодні міністри рішення про ембарго.
"Не буде перебільшенням сказати, що є лише одна країна, яка продовжує блокувати введення нафтового ембарго. ЄС має знайти рішення, як вирішити занепокоєння цієї країни і як зробити ембарго реальністю", - зазначив міністр.
Він не став озвучувати, що це за країна, однак зрозуміло, що мова про Угорщину, яка публічно озвучила свою опозицію до нафтових санкцій.
Кулеба зауважив, що помітив рішучість у глави дипломатії ЄС Боррелі таки домогтися запровадження ембарго. Глава МЗС наголосив, що у цьому питанні Європейському Союзу важливо зберігати єдність і не допустити розколу.
"Час збігає. Росія продовжує отримувати гроші і інвестувати їх у війну", - попередив Кулеба про необхідність швидкого вирішення питання.
Кулеба сказав, що не вірить у те, що ЄС виключить нафтов ембарго з шостого пакету через те, що не зможе знайти рішення.
"Я вірю, що ембарго буде введено. Питання - коли і якою буде ціна", - додав міністр.