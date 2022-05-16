Очільник МЗС: лише одна країна продовжує блокувати нафтове ембарго

Введення нафтового ембарго проти Росії підтримують практично всі члени ЄС, але одна держава продовжує опиратися.﻿ Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив після участі у засіданні міністрів закордонних справ ЄС, повідомляє Українська правда.

Кулеба зауважив, що помітив серед міністрів ЄС практично одностайну підтримку ембарго - за винятком однієї країни. Тому, за його словами, не відомо, чи ухвалять сьогодні міністри рішення про ембарго.

"Не буде перебільшенням сказати, що є лише одна країна, яка продовжує блокувати введення нафтового ембарго. ЄС має знайти рішення, як вирішити занепокоєння цієї країни і як зробити ембарго реальністю" , - зазначив міністр.

Він не став озвучувати, що це за країна, однак зрозуміло, що мова про Угорщину, яка публічно озвучила свою опозицію до нафтових санкцій.

Кулеба зауважив, що помітив рішучість у глави дипломатії ЄС Боррелі таки домогтися запровадження ембарго. Глава МЗС наголосив, що у цьому питанні Європейському Союзу важливо зберігати єдність і не допустити розколу.

"Час збігає. Росія продовжує отримувати гроші і інвестувати їх у війну" , - попередив Кулеба про необхідність швидкого вирішення питання.

Кулеба сказав, що не вірить у те, що ЄС виключить нафтов ембарго з шостого пакету через те, що не зможе знайти рішення.