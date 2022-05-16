Андрющенко: РФ тримає у таборах майже 96 тисяч маріупольців

Майже 96 тисяч депортованих маріупольців утримуються на території Росії у спеціальних таборах. Британські розслідувачі нарахували вже 66 таких таборів. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє Кореспондент.

"Всі, переважно, на Далекому Сході. Коли ми стали про це говорити, майже ніхто не вірив. Тепер правду про нелюдство бачить увесь світ. Сумна, але перемога інформаційного фронту Маріуполя. ХХІ століття. Депортація. Табори. Сибір. Росія не змінює свого ставлення до українців віками" , - написав Андрющенко.