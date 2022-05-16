У Медузі розповіли про життя евакуйованих у РФ маріупольців

Українським біженцям з Маріуполя, які були змушені евакуюватися на Далекий Схід, російська влада обіцяла безплатне житло, пільги та роботу. Але за три тижні країна-агресор не виконала своїх обіцянок.﻿ Про це українці розповіли російському ресурсу Медуза, повідомляє Новое время.

За даними ЗМІ, у російському селищі Врангель Приморського краю три тижні живе понад 300 біженців зі знищеного військами РФ Маріуполя.

Маріупольці розповіли, що їх зазивали у Примор'я бонусами програми із переселення співвітчизників на Далекий Схід. Їм видавали листівки, в яких було прописано, що під час переїзду їм буде передано по 170 тисяч рублів "підйомних" на кожного члена сім'ї та житлові сертифікати – до 600 тисяч рублів на кожного переселенця.

Також російський уряд обіцяв біженцям понад 1700 вакансій у більш ніж 200 організаціях, причому понад 300 з них мали бути "унікальні, персоніфіковані", йдеться в матеріалі.

Попри це, знайти роботу через три тижні після приїзду не може більшість маріупольців, каже знайомий із ситуацією співрозмовник Медузи. Українцям пропонують низькооплачувані вакансії, зарплат від яких не вистачить навіть на оренду житла, розповідають самі біженці.

Також біженцям місцева влада мала виплатити десять тисяч рублів (приблизно 4,5 тисячі гривень) як одноразову матеріальну допомогу, але поки біженцям видали лише порожні банківські картки, надходжень на них ще не було, повідомляє Медуза.

Маріупольців, що бігли від війни, за даними ЗМІ, влада РФ, що кликала їх на Далекий Схід, не забезпечила навіть одягом.

Російські окупанти вивозять українців до Росії та на територію псевдореспублік, блокуючи українські гуманітарні коридори та створюючи фільтраційні табори.

Видання The Independent повідомляло, що російський диктатор Володимир Путін розпорядився відправити до віддалених куточків країни, зокрема до Сибіру і за Полярне коло, майже 100 тисяч українців.