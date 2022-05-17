Запроваджено нові вимоги до пального Євро-3 і Євро-4: що змінилося

У Кабінеті Міністрів внесли зміни до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, повідомляє Сьогодні.

Травневі зміни в документі підписав прем’єр-міністр Денис Шмигаль і їх уже оприлюднили на урядовому порталі.

Нововведення передбачають дозвіл на виготовлення й обіг нафтопродуктів екологічних класів Євро-3 і Євро-4. Воно діятиме до кінця воєнного стану в Україні. Реалізувати продукцію можна буде ще продовж 90 днів після закінчення війни.

Кожна партія палива, що вводиться в обіг чи перебуває в обігу, повинна мати паспорт якості. У класи Євро-3, Євро-4 та Євро-5 не дозволяється додавати присадки, що мають у своєму складі:

фосфор;

сполуки свинцю та заліза;

монометиланіліни;

моноетиланіліни;

інші ароматичні аміни.

За даними видання enkorr, у такий спосіб мають намір сприяти подоланню паливної кризи в Україні. Зміни дозволять легалізувати виробництво нафтопродуктів на міні-НПЗ, а це – майже 35 тис. тонн бензину і до 10 тис. тонн дизелю класу Євро-3 і Євро-4.

Контроль за якістю палива може здійснювати Держекоінспекція та Держспоживслужба. Раніше в Україні призупинили обов'язкове оцінювання відповідності імпортованих з ЄС палив.

Розпал другого шоку

Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн в інтерв’ю розповів, що нині українці переживають пік другого шоку через дефіцит пального на ринку. Він переконаний, що основна причина для цього – логістика, яка залежить від розв’язання питань у Європі.

Ситуація залишається складною, хоч влада та трейдери намагаються знайти шляхи виходу, зокрема налагоджують постачання із сусідніх країн та ведуть переговори з колегами.

"Сподіваюся, що до кінця травня можна очікувати, що дефіцит трохи згасне. Він не зникне, але хоча б в основних мережах з’явиться пальне, і ліміти будуть не 5-10 літрів, а 20-30 літрів" , – додав Сергій Куюн.

З таким об'ємом пального можна буде полегшити ситуацію. Повністю розв’язати проблему, за попередніми розрахунками, можна до липня-серпня.