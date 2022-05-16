Кулеба повідомив про готовність ЄС до розробки сьомого пакету санкцій

Країни ЄС висловили готовність розпочати підготовку сьомого пакету санкцій проти Росії як тільки буде затверджено шостий пакет, повідомляє Економічна правда.

"Одну з цих опцій може бути підсумовано в трьох словах: вбийте російський експорт. Коли поглянемо на структуру економіки, то бачимо, що поки Росія експортує свій газ, нафту та інші товари, такі як залізні та інші матеріали, вона матиме гроші для продовження війни" , - зазначив Кулеба.

"Щоб зупинити російську військову машину, ми повинні позбавити Путіна грошей. Це те, що його турбує: гроші і влада, якщо ми заберемо його гроші, йому залишиться влада з порожніми кишенями. Це справді єдиний шлях зупинити війну: позбавити його доходів" , - наголосив він.

Як повідомлялося, на зустрічі у понеділок міністри закордонних справ країн ЄС не змогли досягти домовленості щодо шостого пакету санкцій і нафтового ембарго, зокрема.

Кулеба заявив, що санкції продовжує блокувати лише одна держава.