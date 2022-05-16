Росіяни запустили аналог Google Play

Російський магазин програм NashStore, розроблений АНО "Цифрові платформи", сьогодні став доступним для користувачів. Про це йдеться у Telegram-каналі магазину, повідомляє UBR.

Завести обліковий запис можна або в додатку, або на сайті магазину і за створеним логіном та паролем зайти в NashStore.

Програму можна завантажити на пристрої з операційною системою Android на офіційному сайті магазину. Зараз у NashStore доступно понад 1 тис. програм.

Раніше прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін доручив Мінцифри до 1 червня забезпечити створення вітчизняного магазину програм для мобільних пристроїв, оскільки App Store і Google Play можуть обмежити російським користувачам можливість завантажувати програми.