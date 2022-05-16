Журналісти: окупанти розікрали херсонський телецентр "Суспільного"

Будівлю філії Суспільного у Херсоні російські військові РФ захопили щойно зайшли у місто – обладнання з телевізійного центру вивезли, у дворі влаштували стоянку для своєї військової техніки.﻿﻿ Про це заявили кореспонденти Суспільного, повідомляє Українська правда.

Наразі в студії﻿, з якої мовило "Суспільне Херсон", немає жодної телекамери чи екрана, з кабінетів військові РФ винесли всі комп'ютери і цінну техніку.

"Все, що залишилось – застаріле і списане давно обладнання. Саме його використали російські пропагандисти, аби відзняти так зване "розслідування" про "капище української брехні і пропаганди", як вони назвали філію "Суспільного Херсон".