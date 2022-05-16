Эрдоган продолжает выступать против вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган наразі не готовий підтримати заявки Фінляндії та Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу. З посиланням на Anadolu, пише Антон Федорців, РБК-Україна.
Ердоган не дасть згоди прийняти в НАТО Фінляндію і Швецію, оскільки вони запровадили санкції проти Туреччини. Окрім того, турецький лідер вкотре звинуватив обидві країни в підтримці курдських терористів.
"Анкара не може погодити вступ у НАТО країн, які запроваджують санкції проти Туреччини. Жодна з цих країн не має чіткою та недвозначної позиції щодо терористичних організацій", – заявив Ердоган.