ЄС висунув ультиматум Сербії щодо антиросійських санкцій

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що якщо Сербія хоче у майбутньому стати членом Євросоюзу, вона повинна ввести санкції проти Росії за її вторгнення в Україну.﻿ Про це Боррель заявив на пресконференції після засідання міністрів закордонних справ ЄС, повідомляє Європейська правда.

"Міністри висловили чітке очікування від партнерів як майбутніх членів відповідати європейським цінностям і міжнародній політиці" , - сказав Боррель, додавши, що це включає введення санкцій.

"Ті, хто цього ще не зробив - і Себія одна з них - повинні якомога швидше пришвидшитися і ввести санкції" , - додав глава європейської дипломатії.

Він ще раз підкреслив, що ЄС очікує від кандидатів на членство у ЄС повністю узгоджувати свою міжнародну політику з Євросоюзом.

"Зберігати близькі стосунки з путінським режимом більше не є сумісним з побудовою спільного майбутнього з ЄС. Бути нейтральним сьогодні з огляду на війну в Україні - це неправильний контекст. Одна країна вторглась на територію іншої. Ставити їх на один щабель означає не відрізняти нападника від того, на кого напали" , - додав Боррель.

Сербія у майбутньому планує приєднатися до ЄС, однак з 2014 року вона не приєднувалась до санкцій ЄС проти Росії і зберігала близькі відносини з РФ.

Нещодавно президент Александр Вучич заявив, що Сербія дуже страждає через відмову ввести санкції проти Росії. І попри те, що у випадку їх введення, "життя було б у десять разів кращим", Сербія буде до кінця ухилятися від цього кроку.