У березні український експорт суттєво скоротився

У березні цьогоріч український експорт впав на 57,9% відносно лютого до 2,7 млрд дол, але за підсумками першого кварталу обсяги зросли на 2,9% у річному вимірі, повідомляє Економічна правда.

За даними Державної служби статистики, у І кварталі року експорт товарів зріс на 2,9% до 14,1 млрд дол у річному вимірі, а імпорт становив 14,13 млрд дол, що на 5,6% менше, ніж за відповідний період торік. Таким чином, негативне сальдо становило 31,6 млн дол. Усього Україна торгувала з 214 країнами світу.

Такі цифри можливі завдяки суттєвому перевищенню показників січня та лютого даних торік, коли пандемія стримувала міжнародну торгівлю.

Натомість у березні з початком повномасштабної війни РФ проти України експорт обвалився на 49,5% до 2,7 млрд дол, а імпорт – на 70,7% до 1,75 млрд дол у річному вимірі. У березні порівняно з лютим цьогоріч сезонно скориговані обсяги експорту скоротилися на 57,9%, а імпорту – на 75,8%.

У березні найбільшу частку в українському експорті становили мінеральні продукти (20,1% загального експорту), продукція рослинного походження, передусім зернові (18,8%), та чорні метали (13,4%).

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі у березні було позитивним і становило 819,4 млн дол. У лютому сальдо було негативне – 969 млн дол.