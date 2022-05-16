"Азов": захисники Маріуполя виконали наказ та дали можливість ЗСУ перегрупуватися

Командир полку Азов, герой України Денис Прокопенко у відеозверненні наголосив, що захисники Маріуполя виконали наказ, незважаючи на всі труднощі, і 82 дні відтягували перевищуючі сили противника, повідомляє Новое время.

"Для збереження життів весь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування та сподівається на підтримку українського народу" , - сказано у повідомленні Азова.

Командир Азова в зверненні наголосив, що кожне рішення, план і операція повинні бути піддані сумніву.

"Критичне мислення завжди породжувало в моїй голові сумніви щодо правильності прийнятого рішення. Це ніколи не виходило за межі розумного і не заважало завжди наполягати на своїй точці зору. В управлінні підрозділами завжди є ризик... Головне — зрозуміти, чи прораховані всі ризики, чи опрацьований план Б, чи віддався ти повністю цьому плану, який повинен об'єднувати виконання поставленого завдання та максимальне збереження життя та здоров'я особового складу… Коли ти виконав поставлене завдання та зберіг максимальну кількість особового складу — це і є найвища планка управління військами. затверджено вищим військовим керівництвом" , - сказав він.