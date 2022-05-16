Генштаб: ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів в Ізюмі

На Слобожанському напрямку ворог посилює угруповання військ підрозділами спеціального призначення та протиповітряної оборони. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Дзеркало тижня.

Військові наголосили, що основні зусилля ворог зосередив на Донецькому напрямі.

"На Слобожанському напрямку ворог намагається стримувати наступ Сил оборони на північ від міста Харків та запобігти їх виходу на Державний кордон України. Веде підготовку до наступальних дій силами підрозділів, зосереджених у районі міста Ізюм" , - зазначили в Генштабі ЗСУ.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямах обстановка істотних змін не зазнала.

На Харківському напрямку основні зусилля противника зосереджуються на утриманні позицій і недопущенні просування наших військ. Ворог безуспішно намагався вести бойові дії у напрямі Тернової.

На Слов'янському напрямку противник силами підрозділів зі складу 20 загальновійськової армії, здійснює доукомплектування та поповнення втрат, намагається відновити наступ. Внаслідок вогневої поразки Силами оборони ворожих складів, що розміщувалися у місті Ізюм, знищено значний запас боєприпасів.

На Донецькому напрямку противник робив вогняну поразку підрозділів українських військ з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та авіації.

На Лиманському напрямі ворог вів наступальні дії у районі Шандриголового. У напрямі Лимана, за результатами бойових дій, успіху не має, намагається посилити угруповання своїх військ.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти вели бої в районі населеного пункту Борівське, зазнали втрат.

На Авдіївському напрямку ворог діяв у напрямку Сухої Балки, здійснив обстріл окремих позицій Сил оборони касетними боєприпасами.

На Бахмутському напрямку противник веде бойові дії в районах населених пунктів Тошківка та Пилипчатине. У районі Гірського російські окупанти зазнали втрат і відійшли.

На Курахівському напрямку ворог наступав у районі Мар'їнки та Новомихайлівки, успіху не було.

У Маріуполі основні зусилля противник зосередив на блокуванні та поразці наших підрозділів у районі заводу "Азовсталь". Продовжує масовані артилерійські та авіаційні удари.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій ворог не вів. Здійснював вогневу поразку цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Времівка, Новосілка, Мала Токмачка та Новоандріївка. Наніс авіаційний удар по Малинівці. Вживає заходів щодо логістичного забезпечення військ.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив, робив обстріл цивільної інфраструктури зі ствольної артилерії та мінометів у районах населених пунктів Олександрівка, Шевченкове та Нововоронцовка.