Кулеба виключив можливість територіальних поступок для припинення вогню

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виключив поступки Росії щодо Донбасу і Криму для припинення вогню, і заявив, що Європейський Союз зіткнеться з "моральним крахом", якщо не схвалить кандидатуру України на членство до червня. Про це український дипломат повідомив в інтерв'ю Bloomberg Television, повідомляє Корреспондент.

За словами Кулеби, Україна прагне повністю поновити територіальну цілісність. Це включатиме райони східного Донбасу, окуповані Росією ще до вторгнення, а також Кримський півострів, захоплений РФ у 2014 році.