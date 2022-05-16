Кулеба виключив можливість територіальних поступок для припинення вогню
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виключив поступки Росії щодо Донбасу і Криму для припинення вогню, і заявив, що Європейський Союз зіткнеться з "моральним крахом", якщо не схвалить кандидатуру України на членство до червня. Про це український дипломат повідомив в інтерв'ю Bloomberg Television, повідомляє Корреспондент.
За словами Кулеби, Україна прагне повністю поновити територіальну цілісність. Це включатиме райони східного Донбасу, окуповані Росією ще до вторгнення, а також Кримський півострів, захоплений РФ у 2014 році.
"Ми хочемо, щоб усе, що належить нам, було нашим. Шукати способи зберегти обличчя Путіна – просто неправильний підхід. Хай Путін сам знайде спосіб зберегти обличчя", – сказав міністр.