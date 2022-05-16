Боррель пояснив, що для ЄС буде перемогою України у війні

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що перемогою України у війні з Росією стане відкидання російських загарбників за межі кордонів України.﻿ Про це Боррель сказав після засідання глав МЗС Євросоюзу в Брюсселі, повідомляє Європейська правда.

Боррель відповідав на запитання щодо намагань Росії встановлювати власні окупаціні адміністрації на зайнятих українських територіях. Він запевнив, що ЄС не вважатиме ці території російськими.

"Ми не визнаємо жоден кілометр квадратний, взятий росіянами, так само як ми не визнаємо (анексію) Криму. Ми не визнаємо жодну частину України, яка буде оголошена частиною Росії" , - сказав глава європейської дипломатії.