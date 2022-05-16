Чверть українських біженців хочуть змінити регіон проживання

Змінити регіон проживання мають намір 26% українських біженців, які повертаються до України. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Центром Разумкова, які було опубліковано у понеділок, 16 травня, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що найчастіше оселитися в іншій області хочуть мешканці східних регіонів. Водночас 73% опитаних відповіли, що після повернення в Україну планують оселитися в тій же області, де й жили раніше.

Ті, хто планує змінити регіон проживання, найчастіше називають області заходу (15% всіх опитаних) або Київ або Київську область (7%).

Також повідомляється, що 79% респондентів відповіли, що працювали до війни. Серед них 49% упевнені, що після повернення працюватимуть там же, ще 28% сподіваються на це, 7% планують знайти іншу роботу. Лише 16% ще не знають, де працюватимуть і чи вдасться їм знайти роботу.

У ході дослідження було опитано 105 респондентів, які поверталися до України через Закарпатську область.