Радіо Свобода: Білорусь зміцнюється на кордоні з Україною

На кордоні Білорусі та України спостерігається активність білоруських військових: за словами керівництва збройних сил РБ йдеться про "захист від українців та військ НАТО".﻿﻿ Про це пише "Радыё Свабода", повідомляє Українська правда.

Жителі Гомельської області помітили біля кордону бруствери та блокпости. За словами одного з місцевих, на трасі Гомель-Чернігів за два кілометри від кордону з Україною встановили бруствери та поставили бронетранспортери. Насипали піску - завозили самоскидами.

Там же поставили блокпости, бетонні блоки, тож проїжджати можна лише "змійкою". У бік кордону перевіряються документи тих, хто їде до білоруських прикордонних сіл. ДАІ проводить перевірку. Чоловік їхав у бік Гомеля – військові перевірили не лише документи, а й багажник.

Мешканець Лоєвського району розповів, що в кількох місцях – поблизу сіл донедавна були замасковані танки:

"Їх "закопували". "Тепер їх немає – прибрали і пішли" , – каже він.

Мати одного з військовослужбовців, який служить у Слонімській механізованій бригаді і більше місяця провів на кордоні з Україною, у Брагінському районі, розповіла "Свабоді", що військовослужбовці повернулися до Слоніма.

"На їхнє місце тепер прийшли Сили спеціальних операцій" , – сказала мати бійця.

Тим часом перший заступник начальника Генштабу Збройних сил Білорусі Ігор Король розповів глядачам державного телебачення про можливі загрози з боку України та країн НАТО.

Він не виключає "провокації на кордоні".

"У Середземному морі та Балтиці створено ударну групу крилатих ракет. На жаль, крилаті ракети не є зброєю для оборони, це зброя в першу чергу для нападу. Дальність дії цих ракет дозволяє їм вести вогонь по території нашої країни" , – зазначив заступник начальника Генштабу РБ.

Він розповів про батальйонні тактичні групи на кордоні, додавши, що "такого ще ніколи не було".

"Вони знаходяться на полігонах поблизу наших кордонів, вони повністю підготовлені, укомплектовані, мають запаси та готові діяти за призначенням" , – сказав Король.

Він висловився, що поблизу кордону в напрямку Овруча було розгорнуто