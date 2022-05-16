Foreign Policy: Україна отримала від США три вертольоти Мі-17

Україна вже отримала три вертольоти Мі-17 зі США, повідомив журналіст видання Foreign Policy Джек Детч у Twitter, з посиланням на високопоставленого представника Пентагону, повідомляє Новое время.

За словами чиновника, гелікоптери вже виконували бойові завдання. Також США відправили понад 60% 155-метрових снарядів із тих, які були обіцяні Україні, додав журналіст.

Загалом, за даними чиновника, союзники США за останні 24 години відправили 10 літаків з військовою допомогою для України, а зброя надходить із семи різних країн.

Також чиновник додав, що Україна вже використовує на фронті 74 із 90 наданих США гаубиць для боротьби з Росією.

За словами чиновника, гаубиці виявилися «дуже ефективними», а Україна продовжує наступати, відтісняючи Росію на схід від Харкова, попри російські авіаудари та бомбардування.