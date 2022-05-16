"Схеми" показали знімки четвертої братської могили у Маріуполі

Супутник зафіксував вже четверте місце масового поховання біля Центрального кладовища у окупованому Маріуполі, про яке повідомила місцева влада. Про це пишуть журналісти «Схем» (Радіо Свобода), які проаналізували супутникові знімки компанії Maxar, повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що воно з’явилося ще на початку березня.﻿ Напередодні радник міського голови Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі розповів, що до міськради надійшла інформація про розконсервацію історичного кладовища «Некрополь», де може знаходитись ще одне місце масового поховання маріупольців.

За допомогою супутникових знімків Maxar, журналісти «Схем» встановили це місце. На знімках видно дві траншеї. Одна з них сягає більше 30 метрів у довжину.

З’явилося масове поховання на початку березня.

10 березня журналістка азербайджанського видання APA TV Ілаге Велієва публікувала на своїй сторінці Facebook відео з масовим похованням загиблих маріупольців, однак не вказала його місце розташування. Аналізуючи відео, «Схеми» змогли підтвердити, що мова йде саме про територію поблизу історичного кладовища «Некрополь» у центрі Маріуполя.

На кадрах з відео видно купол Свято-Микільського кафедрального собору, високу трубу у перевулку Левітана, а також дахи підсобних приміщень за парканом.

Це вже четверте місце масового поховання, яке вдалось встановити за допомогою інформації від місцевої влади та супутникових знімків.

Раніше «Схеми» розповіли про місця масових поховань маріупольців біля селища Мангуш, на кладовищі у селі Виноградне та на кладовищі селища Старий Крим. «Схеми» повідомляли, що поховання у Виноградному та Старому Криму продовжують збільшуватись у розмірах.

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