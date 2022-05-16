ОП: США та Канада схвалили акти виплати репарацій від РФ

Україна вже розпочала роботу у напрямку підготовки до виплати Росією репарацій за завдані збитки, але юридично цей процес буде непростим. Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в ефірі інформаційного телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Цілком реально, такі механізми існують у світі, це не новина. Ми знаємо, що до деяких країн такі механізми застосовувалися. Те, що це буде непросто зробити юридично, – правда, але Україна вже розпочала роботу на цьому напрямі" , – відповів він на запитання, наскільки реально буде досягти від Росії репарацій.

Жовква наголосив, що дедалі більше країн заявляють про те, що російські активи мають бути не просто заморожені, а використані на відновлення України.

За його словами, це складна, копітка робота, яка у більшості країн вимагає ухвалення відповідних законодавчих актів.