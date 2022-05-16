Міноборони: ворогові не дають просунутися вглиб країни і зривають план з Донбасу

Збройні сили України не дозволяють російським загарбникам реалізувати свій план на другому етапі війни із захоплення Донецької та Луганської областей. Про це в загальнонаціональному ефірі заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє Укрінформ.

«Лінія фронту зараз дуже широка, і практично ЗСУ мають зміцнюватися по всій цій великій лінії. І справді бувають ситуації, коли у ворога є перевага, наприклад, за кількістю. У нас були випадки, коли перевага ворога була у 15 разів. Але якщо ми взагалі говоритимемо про всю динаміку фронту, то, попри те, що на деяких ділянках бувають складні ситуації, в цілому ми не даємо ворогові просуватися вглиб території і не даємо можливості реалізувати перший план на другому етапі війни, який вони перед собою поставили – це Донецька, Луганська області» , - наголосила Маляр.

Вона зазначила, що зараз ведуться справді запеклі бої, але ворог поки що не отримує жодних позитивних результатів.