Нацполіція: у Макарові під Києвом знайшли ще одне поховання

Масове поховання розстріляних російськими окупантами мирних було виявлено під Макаровим на Київщині. Серед убитих — громадянин Чехії, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в повідомленні Нацполіції.

Поховання виявлено на узбіччі окружної дороги неподалік Макарова, де знаходилися позиції російських військових. У ямі були тіла трьох чоловіків, серед яких один іноземець. Поруч із могилою було виявлено розтяжку з гранатою Ф-1.

"Двоє людей було вбито пострілами в голову, одну — у живіт. На місці поховання виявлено документи одного із загиблих - громадянина Чехії", - уточнили в поліції.

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