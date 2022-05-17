Нацполіція: у Макарові під Києвом знайшли ще одне поховання
Масове поховання розстріляних російськими окупантами мирних було виявлено під Макаровим на Київщині. Серед убитих — громадянин Чехії, повідомляє Новое время.
Про це йдеться в повідомленні Нацполіції.
Поховання виявлено на узбіччі окружної дороги неподалік Макарова, де знаходилися позиції російських військових. У ямі були тіла трьох чоловіків, серед яких один іноземець. Поруч із могилою було виявлено розтяжку з гранатою Ф-1.
"Двоє людей було вбито пострілами в голову, одну — у живіт. На місці поховання виявлено документи одного із загиблих - громадянина Чехії", - уточнили в поліції.