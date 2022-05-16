Держстат оцінив падіння зовнішньої торгівлі України у березні

У березні 2022 р. український експорт скоротився на 57,9% у порівнянні з лютим, а імпорт – на 75,8%. Такі дані наводить Держслужба статистики, повідомляє Укрінформ.

"У березні 2022 р. у порівнянні з лютим 2022 р. сезонно скориговані обсяги експорту скоротилися на 57,9%, а імпорту – на 75,8%. Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі у березні 2022 р. було позитивним і становило 819,4% млн дол. США" , - інформує Держстат.

У лютому 2022 року, нагадали у Держстаті, сальдо було негативним – (мінус) 969,0 млн дол США.

У першому кварталі 2022 року експорт товарів з України становив 14 100,7 млн ​​дол. США, або 102,9% у порівнянні з першим кварталом минулого року, імпорт – 14 132,3 млн дол, або 94,4%. Негативне сальдо становило 31,6 млн дол. (у січні-березні 2021 року також негативне – 1271,6 млн дол).