Косово приєдналось до санкцій ЄС і США проти Росії

Уряд Косова в понеділок вирішив розширити санкції проти Росії у зв’язку з російським вторгненням. З посиланням на місцеві ЗМІ, повідомляє Європейська правда.

На засіданні під головуванням віцепрем'єр-міністра Косова Бесніка Біслімі уряд вирішив запровадити заморожування активів осіб, які потрапили під санкції, заборону на їх поїздки та переміщення їхніх активів за межі Косова.

Заступник міністра закордонних справ Крешнік Ахметі заявив, що санкції спрямовані на посилення тиску на російський уряд та економіку для обмеження джерел "військової агресії проти України".