Голова НБУ прогнозує цього року зниження ВВП на третину

Внаслідок повномасштабного російського вторгнення реальний ВВП України у 2022 році може знизитися щонайменше на третину. Водночас економіка України поступово відновлюватиметься.﻿ Про це заявив голова Національного банку Кирило Шевченко в інтерв'ю виданню The Asahi Shimbun, повідомляє Новое время.

"За оцінками НБУ, економіка України поступово відновлюватиметься. Опитування Національного банку свідчать, що частка підприємств, які повністю припинили діяльність, знизилася до 17% у квітні у порівнянні з 32% на початку березня. Проте економічні втрати внаслідок війни будуть колосальними. Реальний ВВП у 2022 році може знизитися щонайменше на третину. Надзвичайно важливою для України сьогодні є міжнародна фінансова допомога" , — цитує Шевченка пресслужба НБУ.

Наразі, зазначається, НБУ працює над розширенням фінансової підтримки за двома напрямами. Перший -фінансування через своп-лінії. Вже підписано угоду з Narodowy Bank Polski, ведуться перемовини з іншими центробанками та міжнародними організаціями. Другий напрям — фінансування через передавання Україні спеціальних прав запозичення (СПЗ), і вже проведено зустрічі з представниками низки країн, щоб реалізувати цей варіант.