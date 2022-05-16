Міноборони: з "Азовсталі" евакуювали 264 захисника Маріуполя

ГУР Міноборони, ЗСУ, Національна гвардія та Прикордонна служба розпочали спільну операцію з порятунку заблокованих на території заводу "Азовсталь" захисників Маріуполя. Про це повідомила у відеозверненні заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Як заявила Маляр, 16 травня з комбінату до медзакладу Новоазовська евакуювали 53 тяжко поранених з метою надання медичної допомоги. Ще 211 людей було доставлено до Оленівки через гуманітарний коридор.

Обидва населені пункти розташовані на тимчасово окупованих територіях України, у так званій "ДНР".

"Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну. ​​Щодо захисників, які все ще залишаються на території "Азовсталі", спільними зусиллями вищеназваних відомств проводяться заходи щодо порятунку" , - сказала заступниця міністра оборони.

Вона уточнила, що саме завдяки захисникам Маріуполя Україна отримала критично важливий час для формування резервів, перегрупування сил та отримання допомоги від партнерів. Вони виконали у повному обсязі всі поставлені нашим командуванням завдання.