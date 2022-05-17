Львівська ОВА: завдано ракетного удару по об'єкту інфраструктури (Оновлено)

Знову обстріляно об'єкт військової інфраструктури на території Яворівського району Львівської області, майже на кордоні з Польщею.

Про це заявив﻿ голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Оновлено. Ворог завдав ракетний удар по об'єкту регіональної філії "Львівської залізниці". Вибухом пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Інформації про травмованих чи загиблих не надходило.

Підрозділи ППО збили три крилаті ракети.

За наявною інформацією, атакували Львівщину з південно-східного напрямку крилатими ракетами морського базування, повідомляє﻿ ПвК "Захід".